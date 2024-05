Albania: Kumbulla nella lista dei pre-convocati per Euro 2024. Il difensore su Instagram: "Un sogno da bambino" (FOTO)

In prestito dalla Roma al Sassuolo nella seconda parte di stagione dopo essere rientrato dall'infortunio, Marash Kumbulla farà rientro alla base. Il difensore, intanto, è stato inserito nella lista dei 27 pre-convocati dell'Albania di Sylvinho per gli Europei in scena in estate in Germania. Su Instagram arriva anche il commento di soddisfazione di Kumbulla: "L'orgoglio che provo in questo momento è difficile da spiegare. Poter giocare questa competizione rappresentando il mio paese è un sogno da bambino e finalmente potrò realizzarlo! Sarà un torneo molto difficile, ma sono sicuro che come squadra daremo sempre il massimo per poter fare gioire la nostra gente e rendervi orgogliosi! Forza Albania!".

(fshf.org)

