Under 21, Italia-Lussemburgo: Calafiori parte dalla panchina

Dopo la Nazionale, tocca agli azzurrini. L'Under 21 di Paolo Nicolato scende in campo oggi pomeriggio per le qualificazioni ai prossimi europei contro i pari età del Lussemburgo. Già annunciata la formazione ufficiale e non è presente Riccardo Calafiori, unico romanista convocato dal ct Nicolato, che partirà dunque dalla panchina.