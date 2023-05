Siviglia-Roma, SMALLING: "Vogliamo la coppa, non possiamo deludere i tifosi. Dybala una star"

Alla Puskas Arena di Budapest va in scena la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Prima del fischio d'inizio dell'ultimo atto della competizione europea, in programma alle 21.00, il difensore giallorosso Chris Smalling ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SMALLING A SKY SPORT

"Non vedo l'ora, non possiamo deludere i tifosi. Dobbiamo entrare in campo per vincere e dobbiamo trovare il modo di farlo senza rimpianti".

Dybala?

"Ha le qualità di una star, sono sicuro che salirà di livello come sempre in questi casi".

I tifosi?

"È fantastico, oggi lo stadio è più grande e ci sono tifosi in più".

Mourinho sarà l'allenatore del futuro?

"È un allenatore di primissimo livello ma dobbiamo pensare alla coppa e di portarla a Roma".