Feyenoord-Roma, Idrissi: "Abbiamo vinto la prima battaglia, ma non la guerra. Al ritorno i giallorossi avranno ancora più entusiasmo"

Il Feyenoord ha battuto 1-0 la Roma nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, acquisendo un piccolo vantaggio in vista del match di ritorno. Al termine della partita odierna, Oussama Idrissi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole.

IDRISSI A ESPN

La Roma.

“La Roma è un avversario molto difficile, tosto. Quest'anno ha subito pochissimi gol e ha una struttura difensiva molto forte. Quindi è sempre difficile giocare contro avversari del genere”.

La partita.

“Penso che abbiamo avuto parecchie occasioni per passare in vantaggio. Ovviamente abbiamo avuto anche quel momento sfortunato con quel rigore, che non hanno segnato. Eravamo semplicemente a nostro agio nel gioco e sappiamo che fisicamente abbiamo sempre il sopravvento nel secondo tempo. Lo abbiamo dimostrato in molte competizioni e anche oggi”.

L'assist.

“Ci stiamo allenando da tempo sul posizionamento davanti alla porta. In occasione del gol ho colpito la palla un po' troppo forte, ma è arrivata nella zona giusta. Lo svantaggio di avere molti difensori dietro la palla è anche un vantaggio in una situazione del genere perché quando si tira la visuale del portiere è meno buona. Poi la palla può schizzare con un rimbalzo e oggi è successo”.

Il ritorno.

“Non siamo stati molto in partita nell'ultima mezz'ora e la Roma ha dominato di più. Penso che abbiamo ottenuto una solida vittoria per 1-0. Ovviamente avremmo preferito fare 2 o 3-0, ma non abbiamo creato tante grandi occasioni per ottenere quel risultato. Ora abbiamo vinto la prima battaglia, ma non la guerra. Siamo a metà strada. Una vittoria comunque importante in vista della prossima settimana, dove probabilmente ci sarà ancora più entusiasmo in campo da parte loro”.