Atalanta-Roma, Toloi: "È una battaglia. Dobbiamo tornare in campo con questo spirito e fare ancora meglio"

Rafael Toloi, calciatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla piattaforma streaming al termine del primo tempo della sfida contro la Roma, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A. Dopo i primi 45 minuti di gioco, il punteggio recita 1-0 per i bergamaschi grazie alla rete di Pasalic. Ecco le sue dichiarazioni.

TOLOI A DAZN

È una partita che si decide vincendo i contrasti?

"Sicuramente, è una battaglia. Loro hanno qualità e forza fisica, noi dobbiamo giocare forte e cercare di rubare il pallone per ripartire velocemente. Siamo anche in grado di giocare bene tecnicamente, dobbiamo tornare in campo con questo spirito e fare ancora meglio nel secondo tempo".