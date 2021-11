Roma-Torino, MOURINHO: "Calafiori e Viña non sono pronti"

Dopo le vittorie con Genoa in trasferta e Zorya in casa, la Roma ospita allo Stadio Olimpico il Torino nella 14a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Come si gioca contro squadre così aggressive?

"Come si gioca...Si deve cercare di giocare nel modo in cui giochiamo noi e non portare il gioco in un'area dove loro sono più comodi".

La conferma della difesa a 3 è dovuta alla settimana positiva o perché Viña e Calafiori non sono pronti?

"Calafiori non è pronto, Viña non è pronto per giocare per tanto tempo e per lui è troppo presto".

Perché Diawara dal 1'? Chi giocherà più avanti tra Pellegrini e Mkhitaryan?

"Perché non Diawara? È sempre questa la questione. Cristante e Veretout hanno giocato praticamente sempre e oggi non sono disponibili per motivi diversi. Mancini può giocare in quella posizione ma è un difensore, quindi o Diawara o Darboe".