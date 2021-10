Roma-Milan, MOURINHO: «Nessun cambio di formazione? Giochiamo col potenziale che abbiamo, ogni partita è decisiva»

Queste le dichiarazioni di José Mourinho, allenatore della Roma, nel prepartita del match con il Milan.

MOURINHO A DAZN

Uno scontro diretto, quanto è importante considerati i risultati delle altre?

Non lo so

Può essere decisiva?

Non lo so, penso che ogni partita sia decisiva. Vediamo e aspettiamo

Gli stessi undici per la quarta partita di fila.

Ci sono squadre che non hanno problemi a cambiare giocatori e sostituire 5 giocatori al 60', il nostro profilo è diverso e giochiamo con il potenziale che abbiamo. In panchina abbiamo giocatori che ci possono aiutare durante la partita.

Su cosa punterà per fermare Ibrahimovic?

Ovviamente lui è un giocatore diverso ed incredibile ma affrontiamo il Milan, non dobbiamo concentrarci solo su Zlatan. Ma meglio tenerlo lontano dall'area, sarebbe difficile per lui.