Roma-Empoli, MOURINHO: "Buona opportunità per Darboe, dobbiamo far crescere i giocatori"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Empoli, 7a giornata di campionato in programma alle 18.00 allo stadio Olimpico, ha parlato ai microfoni dei cronisti il tecnico giallorosso José Mourinho. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Mi spiega la scelta di Darboe titolare?

"È un bravo giocatore ed è giovane, lavora per crescere. Questo è un progetto che ha bisogno di tempo, non abbiamo rose come altre squadre che hanno tanti giocatori esperti e fatti, noi abbiamo bisogno di fare i giocatori, di finire il prodotto iniziato nel settore giovanile, come Calafiori, Zalewski. È una buona opportunità per lui, Cristante ha giocato sempre e anche giovedì in Conference League per dare stabilità ad una squadra in cui ho cambiato tanti giocatori. Oggi è una squadra base, senza Ibanez che ha giocato tanti minuti come Cristante".