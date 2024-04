PELLEGRINI: "All'andata partita eccezionale, ma il vantaggio non deve condizionarci. Siamo migliorati rispetto all'anno scorso"

SKY SPORT - Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico il ritorno dell'euroderby tra Roma e Milan, valido per i quarti di finale di Europa League, e Lorenzo Pellegrini ha presentato la partita ai microfoni dell'emittente televisiva. Ecco le dichiarazioni del capitano giallorosso.

Il vantaggio dell'andata vi condizionerà?

"Non deve, dobbiamo entrare in campo come fatto a San Siro senza snaturarci e pensando di essere sullo 0-0. Abbiamo fatto un'ottima partita a Milano, ma in molte occasioni avremmo potuto fare meglio e domani proveremo a farlo".

Il percorso europeo degli ultimi anni è un valore aggiunto?

"Sicuramente sì, almeno parlando personalmente. In questi anni penso di essere cresciuto sotto molti punti di vista, spesso siamo arrivati a giocare il ritorno dovendo fare qualcosa in più considerando il risultato dell'andata, questo ci ha aiutato tanto. Loro hanno tantissimi giocatori forti, sono una grande squadra. A San Siro abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, ora è il momento in cui le cose contano e vogliamo rispondere presenti”.

L’idea di calcio di De Rossi ti sta facendo bene.

“Spesso e volentieri parlo col mister per capire quale fosse la situazione in cui potevo sentirmi più libero. Lui mi dà indicazioni, ma allo stesso tempo mi fa sentire libero, non mi mette dei paletti. Questo sicuramente mi aiuta, perché è una cosa che mi piace molto fare, mi sento molto a mio agio”.

La sensazione è che questa squadra sia molto più forte dello scorso anno.

“Secondo me la squadra è migliorata rispetto all’anno scorso, quando dico squadra mi riferisco a tutti, non solo a undici giocatori. Il livello degli allenamenti è molto alto, mi sento fiducioso, quando mi guardo intorno sono molto contento di condividere il campo con giocatori e persone come loro. Penso che la Roma stia su una strada giusta”.