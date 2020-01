'A scuola di Tifo', PAU LOPEZ: "E' il momento più importante della stagione, serve concentrazione"

ROMA TV - Oltre a Mkhitaryan, anche Pau Lopez ha rilasciato alcune parole al canale tematico del club in occasione dell'evento 'A Scuola di Tifo'. Queste le parole dell'estremo difensore spagnolo arrivato alla Roma in estate: "È sempre bello condividere questi eventi con i bambini". Poi sulla prossima partita dei giallorossi: "Sarà una gara importante per noi, vogliamo vincere e bisogna restare concentrati. Pensiamo partita dopo partita, stiamo giocando meglio e stiamo facendo un lavoro incredibile. È il momento più importante della stagione, ci servono i tre punti per rimanere in alto"