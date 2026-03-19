Roma-Bologna: ballottaggio Pellegrini-El Shaarawy. Gasperini ragiona sulla possibilità dei calci di rigore: il numero 7 è uno specialista

Solo un ballottaggio in casa Roma, secondo quanto riferito da Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, nel consueto intervento ai microfoni di Manà Manà Sport. Per il cronista sono sicuri dieci titolari su undici e l'unico dubbio di Gian Piero Gasperini per il match contro il Bologna è quello relativo a Pellegrini. Il numero 7 è stato decisivo nel match di andata, ma il tecnico sta ragionando sulla possibilità di tenerlo come possibile cambio a gara in corso in quanto specialista dei calci di rigore, a differenza di Stephan El Shaarawy.