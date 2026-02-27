Sorteggio Europa League, MASSARA: "Bologna squadra in salute che sta tornando sui livelli della passata stagione. Il derby italiano non favorisce il ranking"

SKY SPORT - Dopo il sorteggio dell'Europa League che ha posto la Roma di fronte al Bologna, ha parlato il ds giallorosso Ricky Massara. Le sue parole:

Il Bologna non voleva il derby italiano...

"Si, potrebbe perdere fascino la competizione europea. Sarà una bella partita, con una posta in palio elevata. Il rammarico è per il ranking, questo non favorisce l'Italia."



Sfida tra due squadre in crescita...

"Saranno due bellissime partite. Il Bologna è una squadra forte e in salute; sta tornando sui livelli delle ultime stagioni. Sarà difficile ma sarà bello giocarle"



Malen?

"Un giocatore che ha avuto un impatto psiitivo. Anche nel Bologna ci sono giocatori di valore, dovremo fare attenzione"