Conference League, vittoria casalinga per il Bodø/Glimt: 2-1 al Sarpsborg

Vittoria casalinga in campionato per il Bodø/Glimt prima dell'impegno in Conference League contro la Roma, in programma in Norvegia giovedì alle 18.45. La squadra allenata da Knutsen batte il Sarpsborg 2-1: sblocca per i padroni di casa il gol di Botheim al 13', cui risponde nel finale Lindseth per il pareggio, ma il Bodø/Glimt trova il successo con un rigore all'86' messo a segno da Solbakken. Sale così a 47 punti in classifica, a +3 sul Molde secondo.