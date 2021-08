TRABZONSPOR-ROMA: le probabili formazioni. Shomurodov guida l'attacco

LAROMA24.IT - Amichevoli e precampionato alle spalle, adesso si fa sul serio. La stagione della Roma è ai nastri di partenza e subito un impegno decisivo per Mourinho e i suoi. I giallorossi si giocano in Turchia la qualificazione alla neonata Conference League contro il Trabzonspor degli ex Peres e Gervinho.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TRABZONSPOR: Cakır; Bruno Peres, Edgar Ié, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Özdemir, Hamsik; Gervinho, Nkwaeme, Djanini.

A disp.: Kardeşler, Akbulut, Turkmen, Gündüz, Genc, Köybaşı, Asan, Akpinar, Parmak, Yunus Malli, Cornelius, Sarı.

All. Avci.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy.

All. Mourinho.

Arbitro: Jug (SLO). Assistenti: Vidali e Vukan. IV uomo: Kajtazovic.