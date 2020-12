Europa League: la Roma a Sofia per chiudere in bellezza

Dopo il brillante successo all’Olimpico contro gli svizzeri dello Young Boys, nella sesta giornata dei gironi di Europa League la Roma farà visita ai bulgari del Cska Sofia per chiudere in bellezza il gruppo A. Gli uomini di Fonseca hanno già ottenuto, aritmeticamente, con una giornata di anticipo il primato nel proprio gruppo e di conseguenza saranno testa di serie nei sorteggi dei sedicesimi di finale dell’ex Coppa Uefa. Il match tra Cska Sofia e Roma è in programma giovedì 10 dicembre alle ore 18:55.

La situazione del gruppo di Roma e Cska Sofia

La situazione nel Gruppo A dell’Europa League 2020/21 non è ancora del tutto delineata. La Roma ha già ottenuto la qualificazione e il primo posto aritmetico nel gruppo A. La corsa al secondo posto, invece, è più viva che mai. Sono due le squadre che cercheranno nell’ultima giornata di ottenere il pass per i sedicesimi di finale dell’ex Coppa Uefa. Gli svizzeri dello Young Boys e i romeni del Cluj. Agli svizzeri, sconfitti dalla Roma nell’ultimo turno, basterà ottenere un punto in casa proprio con il Cluj. Ricapitolando la situazione del Gruppo A, la Roma ha ottenuto tredici punti in 5 giornate frutto di ben 4 vittorie ed un solo pareggio all’Olimpico proprio contro gli avversari della prossima giornata. In ogni caso, situazione sempre sotto controllo per Dzeko e compagni con mister Fonseca che in diverse sfide ha potuto attuare un largo turnover per poter gestire al meglio le forze in campionato. In seconda posizione lo Young Boys con sette punti, terzi i rumeni del Cluj con cinque punti. Chiudono il Gruppo A dell’Europa League versione 2020/21, i bulgari del Cska Sofia con soli due punti contro Roma e Cluj. I prossimi avversari della Roma, in cinque giornate, non hanno trovato ancora la via del gol subendone sei. Concentrazione sull’Europa League per la Roma con l’obiettivo di accantonare le scorie negative dell’ultimo incontro di campionato pareggiato 0-0 con il Sassuolo. I giallorossi sono usciti dal campo furiosi con l’arbitro Maresca e il Var per alcuni evidenti errori. Tornando all’Europa League, per tutti i tifosi della Roma che hanno già la testa al turno successivo, ricordiamo le date dei sorteggi dei sedicesimi di finale. Il sorteggio verrà effettuato lunedì 14 dicembre a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo. L’andata dei sedicesimi di finale si giocherà il 18 febbraio, il ritorno sette giorni più tardi, il 25 febbraio. La Roma, avendo vinto il proprio girone, sarà testa di serie e giocherà il ritorno in casa all’Olimpico.

Le statistiche e i numeri di Cska Sofia e Roma

Nella loro storia sono cinque i precedenti tra i bulgari e i giallorossi. L’ultimo, ovviamente, risale al match d’andata dell’Europa League 2020/21 pareggiato 0-0 all’Olimpico, unico incontro non vinto da Dzeko e compagni in questa stagione europea. Gli altri quattro match sono terminati tutti con il successo della Roma senza subire gol. I primi due incontri risalgono alla Coppa dei Campioni del 1983/84. La Roma vinse sia andata che ritorno con il medesimo risultato (1-0). I due team si sono, poi, affrontati nuovamente nel girone dell’Europa League 2009/10. Due nette vittorie della Roma: 2-0 all’Olimpico, 3-0 a Sofia. Nella sua storia la Roma ha incontrato 2 squadre bulgare: Cska Sofia e Dunav Ruse (Uefa 75/76, vittoria 2-0 all’Olimpico, sconfitta 1-0 in Bulgaria).

Le quote su Cska Sofia Roma

La Roma farà visita ai bulgari del Cska Sofia giovedì 10 dicembre alle ore 18:55. La sfida è valida per l’ultima giornata dei gironi di Europa League. La Roma ha già ottenuto il pass per i sedicesimi di finale come prima della classe, i bulgari, invece, sono già eliminati. Analizzando nel dettaglio le quote sul match tra Cska Sofia e Roma, notiamo come i giallorossi, nonostante la qualificazione già ottenuta e l’ampio turnover nel match di Sofia, sono decisamente favoriti con una quota media intorno all’1.70 (Segno 2). Il successo dei padroni di casa oscilla tra il 4.50 e il 5.00. Molto interessante la quota Goal Sì messa sul piatto tra l’1.50 e l’1.60. Scommettere sui siti online e nello specifico su Cska Sofia-Roma è molto conveniente in virtù di quote decisamente elevate.