ROMA-CSKA SOFIA: i convocati di Fonseca. Tornano Smalling e Carles Perez, out Santon

Al termine dell'allenamento odierno il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match di domani con il CSKA Sofia, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nessuna sorpresa in lista: torna Chris Smalling, presente anche Carles Perez (che aveva saltato la trasferta di Milano per una tonsillite) così come era stato già annunciato il forfait di Davide Santon, fermato da un problema muscolare nella rifinitura. Out anche l'indisponibile Diawara, oltre a Pastore e Farelli (non inseriti in lista UEFA). Tre i Primavera aggregati: Milanese, Zalewski e il terzo portiere Boer.

Questo l'elenco dei convocati:

Pau Lopez

Boer

Mirante

Karsdorp

Ibanez

Juan Jesus

Smalling

Fazio

Kumbulla

Bruno Peres

Spinazzola

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Mkhitaryan

Dzeko

Pedro

Mayoral

Carles Perez

Milanese

Zalewski