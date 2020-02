Roma-Gent, Ngadeu: "Meritavamo il gol, ma non ci sentiamo sconfitti"

1-0 è il risultato maturato questa sera nella partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Roma e Gent dove decisiva è stata la rete di Carles Perez. Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti nella mixed zone dello Stadio Olimpico il difensore della squadra belga Michael Ngadeu il quale ha dichiarato:

NGADEU IN MIXED ZONE

"La delusione prevale. Meritavamo davvero il gol. Ma il risultato offre sicuramente un'opportunità per il ritorno. Non ci sentiamo ancora sconfitti, perché abbiamo davvero messo i piedi in testa della Roma".