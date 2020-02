Cagliari: lavoro tecnico-tattico in vista della Roma. Personalizzato per Ceppitelli, terapie per Faragò

Il Cagliari prosegue la preparazione in vista del match contro la Roma in programma domenica alle 18 alla Sardegna Arena. Questa mattina la formazione di Maran si è allenata al Centro sportivo di Assemini: dopo la fase di attivazione, il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tecniche a coppie, accompagnate da un lavoro tattico dedicato agli sviluppi offensivi di squadra, messi in pratica nella partita di verifica che ha chiuso l'allenamento.

Lavoro personalizzato per Ceppitelli, terapie per Faragò. Domani mattina nuova seduta prima del ritiro ad Asseminello in programma in serata.

(cagliaricalcio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE