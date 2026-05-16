VIDEO - Gasperini sul rapporto con i tifosi: "Per me è stata una stagione straordinaria. Vorrei sdebitarmi con un bel risultato"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 12 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul rapporto con i tifosi: "Il messaggio ai tifosi vorrei darlo sul campo a fine partita, non siamo ancora ai messaggi. La cosa è stata straordinaria, avremo modo, aspettiamo di finire il campionato prima. Sono oltremodo riconoscente, per me è stata una stagione straordinaria sotto questo aspetto. Non era facile conquistare la credibilità di tutta quanta questa gente. Ora chiudiamo, andiamo avanti, aspettiamo queste due partite. Vorrei in qualche modo sdebitarmi con un bel risultato, no?"

?? #Gasperini sul rapporto con i tifosi: “Per me è stata una stagione straordinaria. Vorrei sdebitarmi con un bel risultato”



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