Roma-Atalanta, lo striscione della Curva Sud: "Obbligati a garantire romanismo, impegno e valore a prescindere dal ruolo. L'AS Roma è una cosa seria!" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena l'attesissimo match tra Roma e Atalanta, valido per la trentatreesima giornata di Serie A, e in occasione di una sfida così importante c'è il pubblico delle grandi occasioni. La Curva Sud, poco prima del calcio d'inizio, ha esposto uno striscione riguardante i giorni di tensione a Trigoria tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini: "Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all'ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. L'AS Roma è una cosa seria!".

Successivamente nel settore dei Distinti Sud è stata realizzata una coreografia su sfondo giallorosso: "Eredi di virtù legionarie, di inni al sole che risplendono su Roma immortale".