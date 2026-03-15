Malen: 7 gol in 9 partite, è già il miglior marcatore stagionale della Roma

Donyell Malen non ha perso tempo e si è preso la Roma a suon di gol. Nonostante il suo sbarco nella Capitale sia avvenuto solo lo scorso 16 gennaio, l'attaccante olandese è già diventato il miglior marcatore stagionale dei giallorossi in Serie A. I numeri certificano un rendimento straordinario: per l'ex Aston Villa sono ben 7 le reti messe a segno nelle sole 9 partite disputate finora nel torneo nazionale. Una media gol impressionante che evidenzia l'impatto immediato e decisivo avuto nello scacchiere tattico di Gasperini.

7 - Pur essendo arrivato alla #Roma lo scorso 16 gennaio, Donyell Malen è il miglior marcatore dei giallorossi in questa stagione di #SerieA: sette reti per lui in nove match di campionato. Impatto.#Comoroma pic.twitter.com/owaRYL4frx — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 15, 2026



