Soulé da record: dalla stagione 2023/24 nessuno ha segnato più di lui da fuori area

Con il gol segnato oggi alla Fiorentina, Matias Soulé ha stabilito un nuovo record in Serie A. L'argentino, infatti, dalla stagione 2023/24 è il giocatore ad aver segnato più volte da fuori area. Secondo quanto riportato da Opta, l'ex Juventus ha siglato ben sei reti dalla distanza. Segnale di una crescita importantissima per il classe 2003 voluto fortemente lo scorso anno.

