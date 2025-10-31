Serie A, classifica a confronto dopo 9 giornate: nessuno come la Roma, +11 punti per i giallorossi rispetto alla scorsa stagione

Con il turno infrasettimanale si è giocata la nona giornata della Serie A 2025/26 e si è arrivati quasi a un quarto del campionato, motivo per cui è possibile fare un primo bilancio di questa stagione. Confrontando la classifica attuale con quella dell'anno scorso, nessuno sta facendo meglio della Roma: i giallorossi sono in vetta alla classifica con 21 punti rispetto ai 10 della passata annata e nessuna squadra ha una differenza positiva maggiore (+11) degli uomini di Gian Piero Gasperini. Alle spalle dei capitolini c'è il Como con +7 e a completare il podio è il Milan con +4. Male la Lazio con -4, ma il club peggiore è la Fiorentina (ancora a secco di vittorie dopo 9 giornate) con un clamoroso -12.

Serie A 2025/26 e 2024/25: le classifiche a confronto dopo 9 giornate