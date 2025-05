Roma, nona vittoria per 1-0 in stagione: è record in Europa

La vittoria per 1-0 sulla Fiorentina, decisa da Dovbyk, non è un caso isolato, ma conferma una vera e propria tendenza per la Roma 2024/25. Come evidenziato da Opta, la Roma è la squadra che ha vinto più partite con il risultato di 1-0 nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, per un totale di 9 volte.

Un dato reso ancora più significativo dal fatto che otto di queste nove vittorie di "corto muso" sono arrivate sotto la gestione di Claudio Ranieri, a testimonianza della solidità e del pragmatismo ritrovati dalla squadra con l'arrivo del tecnico.