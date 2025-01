ROMA-GENOA: le probabili formazioni. Panchina per Pellegrini, Pisilli dal 1'

Archiviato il pareggio di Bologna, la Roma vuole riprendere la via della vittoria ed agguantare il quinto risultato utile consecutivo. All'Olimpico arriva un Genoa in gran forma: la squadra di Vieira ha raccolto 2 successi e 2 pareggi nelle ultime 5 gare, perdendo solo con il Napoli. Pochi cambi per Claudio Ranieri: dopo due gare di fila dal 1', dovrebbe partire dalla panchina Lorenzo Pellegrini, al suo posto pronto Niccolò Pisilli nel 3-5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. A disp.: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Hermoso, Sangaré, Romano, Celik, Zalewski, Pellegrini, Baldanzi, El Shaarawy, Soulé, Shoumorodov.

All.: Claudio Ranieri.

GENOA: Leali; De Winter, Bani, Vazquez, Martin; Frendrup, Kasa, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. A disp.: Gollini, Matturro, Marcandalli, Sommariva, Ankeye, Bohinen, Melegoni, Pereiro, Ekhator, Masini, Sabelli, Stolz, Venturino

All.: Patrick Vieira.

Arbitro: Zufferli. Assistenti: Baccini e Bahri. Var: Di Bello. Avar: Camplone