Udinese, Lucca: "Contento del risultato, ce lo meritiamo. Adesso pensiamo alla Roma"

L'Udinese è sicuramente la grande sorpresa di queste prime 4 giornate di Serie A. I friulani guidati da Kosta Runjaic, prossimi avversari della Roma, grazie alla vittoria ottenuta ieri contro il Parma sono in testa al campionato. In occasione del lancio della terza maglia, evento organizzato dalla Milano Fashion Week, diversi calciatori hanno parlato del momento magico che i bianconeri stanno vivendo. Tra questi anche Lorenzo Lucca, autore di uno dei 3 gol messi a segno dall'Udinese:

"Sono molto contento del risultato perché ce lo meritiamo dopo lo scorso anno in cui abbiamo trascorso un periodo molto brutto. Abbiamo reagito bene dopo essere andati sotto 2-0, da grande squadra. Adesso pensiamo alla partita contro la Roma. Anno della consacrazione? Penso a lavorare come sto già facendo durante la settimana, aiutare la squadra e fare del mio meglio. Non eravamo scarsi lo scorso anno e non siamo fenomeni quest'anno. Serve equilibrio e pensare che non siamo fortissimi se vinciamo o scarsi se perdiamo. Bisogna stare nel mezzo perché è importante mentalmente. Nazionale? Ci penso, lavoro durante la settimana per, chissà, un domani essere riconvocato".

