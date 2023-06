Roma-Spezia, Maldini: "Salvarci è fondamentale, la Roma vorrà salutare bene i tifosi"

GAZZETTA.IT - Domenica sera allo stadio Olimpico la Roma chiuderà ufficialmente davanti ai propri tifosi la stagione 2022/23. Questo discorso però potrebbe non valere per lo Spezia, che in caso di arrivo a pari punti col Verona sarebbe costretto a giocarsi la permanenza in Serie A con uno spareggio in campo neutro. Ne ha parlato in una lunga intervista il bianconero e figlio d'arte Daniel Maldini, con queste parole: "Il risultato della partita del Verona per noi conta. Però non dobbiamo farci condizionare. Qualcuno in panchina sarà informato della situazione e magari metterà tutti al corrente, però per salvarci è fondamentale fare bene il nostro lavoro".

Sulla Roma che può arrivare stanca dopo averso la finale di Europa League ai rigori:

"Può darsi. Però per la Roma è l’ultima partita in casa, vorrà salutare i tifosi nel modo migliore. E poi ancora non sa se l’anno prossimo giocherà in Europa League o in Conference. Le forze le troverà e le metterà sul campo, come è giusto che sia. Sinceramente non so cosa sia meglio: se affrontare una squadra priva di obiettivi che però gioca con animo leggero o se sfidare un avversario che ha ancora grandi motivazioni. Io credo che lo Spezia sarà più motivato, ma la Roma vorrà chiudere bene la stagione. Sicuramente sarà una bellissima serata. L’Olimpico pieno genera un ambiente pazzesco. Ognuno la vivrà a modo suo. Io cercherò di godermi un palcoscenico così bello: è eccitante la presenza di tanta gente e che ci sia per noi un grande obiettivo da raggiungere".

Sulla possibilità di fare lo spareggio:

"È una possibilità concreta, quindi pensarci è inevitabile. Ma una cosa per volta: adesso l’obiettivo è fare un buon risultato a Roma".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE