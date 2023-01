Milan-Roma, Kalulu a fine primo tempo: "Sarà una ripresa diversa. Gestiremo la partita"

Il Milan è in vantaggio per 1-0 sulla Roma all'intervallo del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Decide finora la partita Pierre Kalulu, che ha sbloccato la sfida al 30' con un colpo di testa sul corner battuto da Sandro Tonali. A fine primo tempo, il difensore francese ha rilasciato alcune dichiarazioni.

PIERRE KALULU A DAZN

Avete sbloccato una partita complicata. Che secondo tempo ti aspetti?

"Sarà un secondo tempo differente. La Roma vorrà fare gol e metterci in difficoltà, ma noi saremo pronti a gestire bene questa partita".