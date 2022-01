FOTO - Fuzato annuncia di essere positivo al Covid: "Sto bene, non vedo l'ora di tornare"

Nuovo caso positivo in casa Roma: ai due annunciati dal club ieri, uno dei quali è Borja Mayoral, si aggiunge anche un terzo. Si tratta di Daniel Fuzato: il portiere sta bene ed è in isolamento. Lo ha annunciato lo stesso portiere sul proprio profilo Instagram: "Ciao a tutti, purtroppo mi hanno comunicato di essere positivo al Covid. Sto bene e non ho nessun sintomo, sono isolato a casa e sto seguendo tutti i protocolli. Non vedo l'ora di poter tornare insieme alla squadra, ci vediamo presto!"