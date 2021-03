Roma-Napoli: giallo per Ibanez. Diffidato, salterà la sfida col Sassuolo

E' il 26' di gioco quando Piotr Zielinski riceve palla al limite dell'area di rigore della Roma e si gira abilmente per calciare in porta. Su di lui Roger Ibanez, che non può fare a meno di atterrarlo. L'arbitro non ha dubbi: giallo per il difensore brasiliano che, già diffidato, sarà costretto a saltare la sfida in casa del Sassuolo del prossimo 3 aprile. Oltre al danno, la beffa: dal calcio di punizione fischiato scaturisce la rete di Mertens che porta il risultato sul momentaneo 0-1.