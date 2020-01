Serie A: Roma quinta per affluenza spettatori allo stadio. Decremento del 7.2% rispetto alla scorsa stagione

L'Osservatorio Calcio Italiano ha pubblicato i dati relativi all'affluenza negli stadi di Serie A della stagione in corso. Per quanto riguarda la Roma c'è da registrare un segno negativo rispetto al risultato finale della stagione 2018/19. Con 35.837 presenze il club registra un decremento del 7.2%.

La Roma è quinta in Serie A per presenza di spettatori allo stadio dietro Inter, Milan, Juventus e Lazio.

