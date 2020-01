Sassuolo-Roma, chiusa la vendita di biglietti per il settore ospite: saranno 2500 i tifosi giallorossi

La Roma è pronta a scendere in campo domani sera alle 20:45 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Gli uomini di Fonseca arrivano da un derby finito in pareggio, 1-1, ma dominato sul piano del gioco, mentre gli uomini di De Zerbi hanno pareggiato 0-0 contro la Sampdoria di Ranieri. Al seguito della Roma però non mancheranno i tifosi. I sostenitori giallorossi non lasciano mai la squadra da sola e anche questa volta saranno in molti presenti nel settore ospite del Mapei Stadium, 2500 per la precisione i tagliandi staccati per la sfida di domani sera.

LR24