Instagram, El Aynaoui festeggia la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: "Ai sedicesimi di finale. Sempre Marocco" (FOTO)

Neil El Aynaoui ha celebrato sui social la qualificazione del Marocco ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026. Il centrocampista della Roma, punto fermo della nazionale nordafricana, ha condiviso il traguardo con un messaggio pubblicato sul proprio profilo social. "Ai sedicesimi di finale. Sempre Marocco", ha scritto il calciatore giallorosso a corredo di alcuni scatti del match vinto contro Haiti. Con la conclusione della fase a gironi del Mondiale e 7 punti conquistati, il Marocco strappa il pass per il primo turno a eliminazione diretta della competizione.



