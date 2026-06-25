Incontro Abodi-Malagò, il ministro: "C'è consapevolezza delle priorità"

Dopo l'elezione a presidente della Figc - al posto del dimissionario Gabriele Gravina - il nuovo numero uno federale Giovanni Malagò questa sera ha avuto un incontro con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi: "C'è consapevolezza reciproca delle priorità" ha spiegato quest'ultimo all'agenzia.

"È stata una chiacchierata utile, concreta e interessante - ha proseguito il n.1 federale ricalcando il discorso del ministro -. C'è una scala di priorità" è stato invece il commento di Malagò. Abodi poi ha continuato: "Una chiacchiera ricca di contenuti, sappiamo di cosa il sistema ha bisogno. Ci rivedremo sistematicamente perché il lavoro che dobbiamo fare ha bisogno di ritmi intensi. Due sole persone non bastano, serve la collaborazione di tutti".

(Ansa.it)