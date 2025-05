DOVBYK: "Futuro? Qui sto bene. Resterò se il nuovo allenatore avrà fiducia in me"

FOOTBALL SCHOOL - Nel corso del programma Artem Dovbyk ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del suo futuro alla Roma, dove è arrivato l'estate scorsa dal Girona. "Non mi piace guardare troppo avanti. A breve arriverà un nuovo allenatore e, se mi farà capire che ha fiducia in me e che mi considera un giocatore importante, allora ovviamente vorrò restare - ha detto l'attaccante ucraino -. Ho un contratto di cinque anni e mi piace molto stare qui: lo stadio, i tifosi, il supporto. Una volta che arriverà il nuovo tecnico, la situazione sarà più chiara".