Festeggia il Natale al ristorante "Da Baffo": prenota e goditi il super menù a soli 50 euro!

Natale si avvicina e il ristorante “Da Baffo” è pronto a festeggiare con voi. La storica bisteccheria specializzata nella cucina di carni alla brace, situata in Via dei Fulvi 8 (vicino alla Metro Porta Furba a Roma), ha ideato un menù davvero speciale per l'occasione A SOLI 50 EURO!

: lasagna di carciofi e pecorino di Amatrice e pappardelle al ragù bianco d’agnello. Il secondo: lombo d’abbacchio al forno, accompagnato da patate al forno e insalata mista.

Infine la splendida cena si conclude con dolci natalizi, acqua e vino inclusi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattate il ristorante e assicuratevi il vostro posto chiamando o con un messaggio WhatsApp al 329 626 1635. Si ricorda che è obbligatorio lasciare un acconto.