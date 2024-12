Como, Fabregas: "Moreno out contro la Roma, Sergi Roberto dovrebbe recuperare"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia. Queste uno stralcio delle sue parole in merito agli infortunati in vista della sfida contro la Roma di settimana prossima: “L’obiettivo è avere Alberto Moreno al 100% per il Lecce, ha uno stiramento al flessore. Starà fuori circa 2-3 settimane. Sergi sta recuperando molto velocemente, se tutto procede per il verso giusto dovrebbe tornare per la partita contro la Roma. Probabilmente tornerà con il gruppo mercoledì".