Rui Patricio vende la villa a Casal Palocco: costa 1.6 milioni (VIDEO)

Dal 1° luglio Rui Patricio ha lasciato ufficialmente la Roma e ora è alla ricerca di una nuova squadra. Intanto il portiere portoghese ha deciso di vendere la sua splendida villa in zona Casal Palocco. L'edificio viene valutato circa 1.6 milioni di euro e l'agenzia immobiliare "Aries Gruppo Immobiliare" ha pubblicato su Tik Tok un video in cui mostrava sia l'interno sia l'esterno della villa "Total White". Un dettaglio però non è passato inosservato: Rui Patricio ha infatti lasciato in casa numerosi oggetti personali tra cui scarpe e profumi da bagno.

(affaritaliani.it)

