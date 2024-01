Terremoto in casa Roma: verso l'addio anche la CEO Souloukou

Terremoto in casa Roma. Dopo l'addio a Josè Mourinho, infatti, anche l'avventura della CEO Lina Soulokou sarebbe al capolinea. Come scrive il giornalista Marco Conterio, inoltre, sono stati usati toni molto duri nel summit che ha portato all'esonero dello Special One e svoltosi in zona Parioli, in cui era presente anche la manager. Insomma, si attendono profonde novità anche dal punto di vista dirigenziale.

?? Retroscena sull'esonero di José Mourinho. La discussione ci sarebbe stata ieri nel quartiere Parioli.

Toni alti e accesi, al capolinea sarebbe anche l'avventura della CEO Lina Soulokou, anche lei presente al summit pic.twitter.com/6k13AYDT1k — Marco Conterio (@marcoconterio) January 16, 2024