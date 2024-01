Roma: incontri con Mitchell e Vivell come futuri ds. Ma non sono gli unici candidati

La Roma dovrà annunciare l'allenatore con cui sostituirà Mourinho e, tra due settimane, si chiuderà anche il rapporto con Tiago Pinto. Secondo quanto scrive l'esperto di calciomercato, ci sono stati degli incontri con Paul Mitchell e Christopher Vivell, due candidati forti, ma non gli unici.

Entrambi hanno dna 'Red Bull': il primo ha lavorato nel Lipsia, nel New York Red Bulls e nel Red Bull Bragantino, per poi ricoprire il ruolo di consulente al Cercle Brugge e di Direttore Sportivo del Monaco per due anni, fino al 2022. Il secondo, tedesco, invece ha esperienze con il Salisburgo e con il Chelsea.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE