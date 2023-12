Primavera Tim Cup, ROMA-CESENA 0-0: segui in tempo reale. Giallorossi vicini al vantaggio

Dopo il pareggio in campionato contro l'Inter, impegno di Coppa Italia per la Roma Primavera. I ragazzi di mister Guidi, infatti, affrontano il Cesena in gara secca: chi passa affronterà la vincente di Cremonese-Sassuolo il prossimo 10 gennaio.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; D'Alessio, Plaia, Golic, Ienco; Graziani, Pagano, Ivkovic; Costa, Mlakar, Cherubini.

A disp.: Kehayov, Pisilli, Keramitsis, Oliveras, Mannini, Nardozi, Marazzotti, Bah, Nardin, Romano, Litti.

All. Federico Guidi

CESENA: Montalti, Abbondanza, Mattioli, Papa, Valentini, Zamagni, Ronchetti, Castorri, Perini, Tampieri, Tosku.

A disp.: Gianfanti, Manetti, Visani, Campedelli, Valmori, Ghinelli, Venturelli, Brigidi, Gningue, Coveri, Amadori.

All. Nicola Campedelli

Arbitro: Giorgio Di Cicco. Assistenti: Franck Loic Nana Tchato - Matteo Pressato

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

26' - Altra giocata di Graziani in profondità per D'Alessio,che crossa per Mlakar, che cade in area di rigore dopo un contatto con Papa: non ci sono gli estremi per il penalty per il sig. Di Cicco.

24' - Roma vicina al vantaggio! Assist di Graziani per Pagano, conclusione da fuori area del numero 10 che si stampa sul palo!

6' - Spunto dalla destra di Costa, velo di Mlakar per il tiro appena da fuori area di Pagano che trova la respinta di Montalti.

1' - Match al via