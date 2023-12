Bologna-Roma, Mourinho: "Voglio continuare nella Roma. In caso di separazione non sarà per decisione mia"

DAZN - Dopo la sconfitta in casa del Bologna per 2-0 nella 16esima giornata di campionato, José Mourinho ha parlato ai microfoni della piattaforma sportiva anche affrontando il tema futuro: il tecnico è in scadenza di contratto con la Roma a fine stagione. "Voglio continuare nella Roma e se continuassi dovremmo pensare veramente bene ai limiti del FFP - ha rivelato il portoghese -. Magari è meglio lavorare con i giovani che hanno un potenziale da sviluppare piuttosto che con giocatori che non hanno niente da sviluppare in vista del futuro. Vorrei continuare e sono disposto a pensare in un modo diverso”.

“La società vuole continuare? Non ne abbiamo parlato, tu sei il primo a sapere che io voglio rimanere - ha aggiunto il tecnico della Roma -. Quando i tifosi vedono una partita del genere c’è poco di cui essere innamorati, ma per 90 minuti ci hanno sostenuto. Quanti chilometri hanno fatto? Quanti soldi hanno speso? Sono tifosi unici, sarebbe dura una separazione da loro. Se la separazione dovrà esserci, non sarà mai per decisione mia”.