L’amplificatore 4G è la soluzione per velocizzare la connessione dati

Scopri come gli amplificatori 4G possono risolvere i problemi di copertura del segnale. Garanzia di una connessione veloce e affidabile. Gli amplificatori del segnale 4G assicurano una connessione sicura in ogni angolo della tua casa.

Con gli amplificatori di segnale 4G, niente più zone d’ombra!

La vita moderna è difficile da immaginare senza la connessione a Internet. Noi ormai la usiamo per le cose quotidiane: guardiamo la TV, giochiamo ai videogiochi, navighiamo sui social media, facciamo le videochiamate con i nostri amici. Il segnale 4G ormai è il più diffuso tra le reti cellulari, perché offre la velocità di dati più elevata e una migliore connettività mobile rispetto alle generazioni precedenti di reti cellulari. A volte però succede che il segnale diventa debole e questo può causare interruzioni nelle chiamate e nella connessione internet. L’indebolimento del segnale può avere varie cause, per esempio, la distanza tra il dispositivo mobile e la torre, la presenza di vari ostacoli come muri spessi, alberi e tanto altro.

Una soluzione per avere il segnale costante e forte

Per risolvere questi problemi con il segnale mobile scarso è stato progettato l’amplificatore segnale cellulari Questo dispositivo cattura il segnale alterato o debole e lo trasforma in uno forte e stabile. Il ripetitore è composto da un’antenna esterna che cattura il segnale cellulare proveniente dalla torre cellulare più vicina. È importante posizionare l’antenna esterna in un punto elevato dove il telefono prende al meno un paio di tacche, perché se il segnale è completamente assente, l’antenna non avrà nulla da amplificare. Dopo il segnale va inviato tramite il cavo all’amplificatore, che lo potenzia e lo invia all’antenna interna. Quest’ultima lo trasmette nell’area dove c’è il bisogno del segnale amplificato. Ciò offre una migliore copertura all'interno dell'area in cui è installato il ripetitore. Gli utenti di dispositivi mobili possono, quindi, beneficiare di una connettività più affidabile e di una migliore qualità delle chiamate e dei servizi dati 4G.

Cose da sapere per scegliere l’amplificatore di segnale cellulare 4G adatto alle vostre esigenze

Per il corretto funzionamento dell’amplificatore segnale 4g bisogna rispettare alcune regole semplici:

Prima di tutto, bisogna decidere di quale potenza dell'amplificatore si ha bisogno. Questo dipenderà dalla superficie dell’area da coprire con il segnale. I dispositivi più potenti copriranno superfici più grandi. Scegliere la tipologia del dispositivo adatto all’ambiente dove verrà installato. Ci sono vari booster per case, veicoli, barche. Prestare attenzione all’ installazione corretta del dispositivo. Ci sono dei ripetitori più complessi dove l’antenna interna deve essere posizionata in un punto specifico; mentre i modelli più semplici, con un’antenna interna incorporata, basta collegarli alla presa elettrica. Leggere attentamene le recensioni e i feedback degli altri utenti che hanno acquistato lo stesso amplificatore. Questo può dare un’idea sulla qualità e affidabilità del prodotto. Controllare se il dispositivo è coperto dalla garanzia e se c'è un servizio clienti disponibile in caso di problemi o dubbi che possono sorgere durante l’installazione o l’utilizzo del dispositivo.

Se vi troviate nei posti dove il segnale è debole, come in montagna o in zone remote, avete una connessione dati lenta e le chiamate che si interrompono, una buona soluzione per il problema potrebbe essere l’acquisto di un amplificatore di segnale cellulare 4G. Il dispositivo può migliorare la vostra esperienza mobile, ad esempio, consentendo lo streaming di video in alta definizione o l'uso di app avanzate.