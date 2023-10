Scommesse, Donnarumma: "Siamo vicini a Zaniolo e Tonali. Sono state ore difficili"

SKY SPORT - In merito allo scandalo scommesse uscito in queste ultime ore, con Ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva Gianluigi Donnarumma, mostrando vicinanza verso Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo: "Sono state ore difficili, siamo vicini a Zaniolo e Tonali, umanamente e sportivamente ci dispiace tantissimo perdere due ragazzi forti. Stavamo creando un bellissimo gruppo, ci spiace, gli stiamo e gli staremo sempre vicini. Non ho avuto modo di parlare con loro perché sono andati via, ci dispiace tanto".

