L’importanza sociale del campionato mondiale di calcio femminile

Il campionato mondiale di calcio femminile si è concluso appena qualche settimana fa e ha fatto sicuramente molto parlare di sé.

Mentre il campionato di calcio maschile ha da sempre tutta un’altra risonanza ed è sempre stato uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, quello di calcio femminile non ha mai raggiunto lo stesso successo.

Quest’anno, però, le cose sono andate diversamente. Gli ascolti delle varie partite sono stati decisamente buoni a livello globale (meno entusiasmanti qui in Italia).

Cosa significa tutto questo, a livello sociale, sia per le donne che per gli uomini? Cerchiamo di capirlo.

Breve storia del campionato di calcio femminile

Il campionato di calcio femminile cominciò, non ufficialmente, nel 1970. Per lungo tempo, quindi, non è stato neanche lontanamente preso in considerazione quanto quello maschile.

La FIFA entrò in gioco dopo il 1986, grazie alla delegata di nome Ellen Wille che si batté per ottenere una maggiore promozione del calcio femminile.

Il primo torneo di calcio femminile FIFA ebbe luogo in Cina nel 1988 e il primo mondiale di calcio femminile nel 1991. Comunque le calciatrici non erano considerate professioniste e dobbiamo per aspettare il 2007 (!) per il primo premio in denaro.

Con una maggior presa di coscienza generale del problema dei diritti delle donne violati in tutto il mondo, gli sport giocati da donne sono diventati più popolari e più apprezzati. Sicuramente i mondiali femminili 2023 non sono stati seguiti quanto sono seguiti i mondiali di calcio maschile, ma il cambiamento è innegabile: non c’è dubbio che abbiano attirato l’attenzione di molte più persone.

I mondiali di calcio femminile di quest’anno si sono svolti tra Australia e Nuova Zelanda. La nazionale favorita era quella degli Stati Uniti, che finora ha vinto cinque Coppe del Mondo (interessante notare che, invece, la controparte maschile non realizza gli stessi risultati ai mondiali).

Alla fine è stata la Spagna a portarsi a casa il trofeo, dopo una finale da cardiopalma contro l’Inghilterra.

I prossimi mondiali di calcio femminile si terranno nel 2027. Sono molti i Paesi che sperano di ospitare l’evento, decisamente più che in qualsiasi altro mondiale femminile della storia.

Il campionato avrà luogo in uno (o più) dei seguenti luoghi: Belgio, Paesi Bassi e Germania; Sudafrica; Brasile; Stati Uniti e Messico.

Gli stereotipi infranti

Quindi, qual è l’impatto del campionato mondiale di calcio femminile, al di là dello sport?

Beh, per cominciare, si vede che le donne sanno giocare e che sanno farlo molto bene.

Un evento sportivo così importante ispira giovani ragazze in tutto il mondo a seguire i propri sogni, anche quando si tratta di voler emergere in un mondo tipicamente maschile.

Inoltre, la risonanza che ha finalmente avuto ha messo in crisi la retorica misogina e i pregiudizi radicati (anche a livello inconscio) in tantissime persone in tutto il mondo.

Senz’altro, il cambiamento è dovuto anche al fatto che la grave situazione dei diritti delle donne nel mondo è molto più dibattuta rispetto a qualche decennio fa. Anche se è solo uno sport, il fatto che guadagni sempre più credito è molto positivo.

Come continuare a supportare il calcio delle donne

I mondiali sono appena terminati, presto l’entusiasmo si sgonfierà. Come possiamo continuare a tenere viva l’attenzione sugli sport giocati da donne? A incoraggiare le ragazzine a voler intraprendere carriere sportive, tradizionalmente riservate solo ai maschi? Insomma, a far sì che le ragazzine possano avere più sogni diversi, e sapere di poterli inseguire? Di seguito alcune idee!

Andare alle partite

Questa è piuttosto semplice, quasi scontata, ma effettivamente uno dei modi migliori di supportare il calcio femminile è quello di recarsi a vedere le partite.

Comprare un biglietto è facile esattamente tanto quanto comprare un biglietto per una partita di calcio maschile.

Tifare per una squadra

Moltissime persone hanno una squadra del cuore, parlando di calcio maschile. Perché non scegliersi anche una squadra femminile per cui tifare?

Può trattarsi anche della squadra della tua città, a maggior ragione se vai spesso a vederla giocare.

Una volta che avrai scelto la squadra per cui tifare, cerca di supportarla il più possibile. Puoi comprare un articolo di merchandising, seguire le partite online se dal vivo non riesci, conoscere le biografie delle giocatrici.

C’è poi chi ama scommettere sui risultati delle partite. Ebbene, ovviamente è possibile farlo con gli sport femminili, come con qualsiasi altro sport. Basta non dimenticare che si tratta pur sempre di un gioco d’azzardo, come i giochi da casinò (le slot machine, ad esempio), pertanto bisogna giocare responsabilmente, o non giocare affatto se non si dispone di un budget.

Parlare ai più giovani dell’importanza del calcio femminile

Come abbiamo già detto, il risultato più importante del campionato mondiale di calcio femminile è quello di ispirare e incoraggiare bambine e ragazze in tutto il mondo. Chi ha giovani o giovanissimi in famiglia dovrebbe decisamente trasmettere loro il rispetto per lo sport femminile.

Le ragazze impareranno a sognare in grande; ragazzi e ragazze cresceranno più liberi da pericolose restrizioni relative ai generi.

Considerazioni finali

Come hanno dimostrato gli ascolti degli ultimi mondiali di calcio femminile, la popolarità del calcio giocato da donne è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni.

Per il prossimo campionatio mondiale dobbiamo aspettare quattro anni e non è il caso di starsene con le mani in mano. Bisogna continuare a supportare gli sport femminili e investire sulla preparazione delle atlete in tutto il mondo.