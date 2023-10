Lazio: spunta uno sponsor saudita durante la partita con l'Atalanta

Negli ultimi giorni ci sono state numerose polemiche per il nuovo sponsor della Roma Riyadh Season, importante evento del mondo arabo alla sua quarta edizione, per il fatto che la capitale saudita è attualmente in competizione con Roma per l'assegnazione dell'EXPO 2030. Le critiche sono state mosse, oltreché dalle istituzioni, dal presidente laziale Claudio Lotito. Tuttavia durante Lazio-Atalanta sono stati esposti dei cartelloni pubblicitari con sopra Hungerstation, prima app di delivery saudita.

Ma????

Uno sponsor Saudita all'olimpico???? pic.twitter.com/w2EzKuOXZ0 — Allahu Akbar (@Riccardiologo) October 8, 2023