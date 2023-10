Cagliari, Ranieri: "Mourinho mi ha chiesto di tornare con l'aereo della Roma. Dobbiamo lottare fino all'ultimo per salvarci"

Si è tenuta oggi alle 10:30 presso il Salone d'Onore del Coni a Roma la consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2022/2023 e i premi giornalistici Manlio Scopigno. Tra i premiati anche l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri che ha parlato della partita di ieri e l'invito di José Mourinho di farlo tornare con il volo della Roma: "Non bisogna mai perdere la fiducia, bisogna essere consapevoli delle difficoltà che ci sono e che già sapevamo prima. Sapevamo che avremmo iniziato in maniera difficile, abbiamo tutto per tentare di salvarci. Dobbiamo lottare fino all'ultima giornata, come abbiamo lottato per arrivare in sereie a dobbiamo lottare per rimanerci".

Che Roma ha visto ieri?

"La Roma ha fatto subito un uno-due micidiale poi è stato difficile rimettere le cose a posto. Avevamo iniziato bene, c'era stata una bella azione nostra con Rui Patricio che ha fatto una bella parata sul primo palo. Quando questi campioni giocano al meglio per noi resta difficile".

E' vero che Mourinho le ha chiesto di tornare con l'aereo della Roma?

"Sì, è vero".