Roma, il monte ingaggi aumenta del 18% rispetto al 2022/2023: Lukaku e Dybala i più pagati

L'1 settembre è terminata la sessione estiva di calciomercato in Italia e la Roma ha effettuato numerose operazioni sia in entrata sia in uscita, modificando così anche il monte ingaggi della rosa. Secondo quanto riportato dal sito, nella stagione 2022/23 la società giallorossa doveva sostenere una spesa pari a 55,9 milioni di euro per gli ingaggi netti (88,3 milioni lordi). In questa annata il costo è salito a 68 milioni netti (104,7 milioni di euro lordi), con un aumento di circa il 18%.

Ecco il monte ingaggi della Roma 2023/24:

Lukaku – 7,5 milioni di euro netti (9,8 milioni lordi)

Dybala – 4,5 milioni netti (8,3 milioni lordi)

Paredes – 4,5 milioni netti (5,9 milioni lordi)

Abraham – 4,5 milioni netti (5,9 milioni lordi)

Ndicka – 4 milioni netti (5,2 milioni lordi)

Renato Sanches – 3,6 milioni netti (5,6 milioni lordi)

Pellegrini – 3,5 milioni netti (6,4 milioni lordi)

Smalling – 3,5 milioni netti (4,5 milioni lordi)

Spinazzola – 3,0 milioni netti (5,5 milioni lordi)

Rui Patricio – 3,0 milioni netti (3,9 milioni lordi)

Aouar – 3,0 milioni netti (3,9 milioni lordi)

Llorente – 2,7 milioni netti (3,5 milioni lordi)

El Shaarawy – 2,5 milioni netti (4,6 milioni lordi)

Belotti – 2,4 milioni netti (4,4 milioni lordi)

Karsdorp – 2,2 milioni netti (4,0 milioni lordi)

Mancini – 2,0 milioni netto (3,7 milioni lordi)

Kristensen – 2,0 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Celic – 2,0 milioni netti (2,6 milioni lordi)

Kumbulla – 1,8 milioni netti (3,3 milioni lordi)

Cristante – 1,8 milioni netti (3,3 milioni lordi)

Azmoun – 1,7 milioni netti (2,6 milioni lordi)

Svilar – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Zalewski – 300mila netti (555mila lordi)

Boer – 200mila netti (370mila lordi)

Bove – 100mila netti (185mila lordi)

(calcioefinanza.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE