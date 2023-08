Dopo il successo alla prima giornata contro l'Empoli, l'Hellas Verona è tornato al lavoro allo Sporting Center 'Paradiso'. I gialloblù, in vista della sfida di sabato contro la Roma, hanno svolto il seguente programma: forza in palestra, forza specifica in campo e lavoro tattico. La squadra tornerà in campo domani, mercoledì 23 agosto, per una seduta di allenamento mattutina a porte chiuse.

(hellasverona.it)