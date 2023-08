UFFICIALE: Ricardo Solbes è un calciatore della Roma. Farà parte del settore giovanile

Altro acquisto di prospettiva per la Roma. Il club giallorosso, infatti, ha ufficializzato l'acquisto del giovane Ricardo Solbes. Attaccante, classe 2006, arriva dal Defensa y Justicia ed andrà a rinforzare il settore giovanile del club. Presto per dire in quale categoria giocherà, se Primavera o Under 18.

? Benvenuto nel nostro Settore Giovanile a Ricardo Tomas Solbes Waldmeyer, attaccante argentino, classe 2006, proveniente dal Defensa y Justicia#ASRoma pic.twitter.com/5eadpQwB2N — AS Roma (@OfficialASRoma) August 10, 2023